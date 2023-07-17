Кремль объявил о «фактическом прекращении» зерновой сделки

Дмитрий Песков

CentralAsia (CA) - Действие зерновой сделки фактически прекращается с 17 июля. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает «Интерфакс».

По словам представителя Кремля, это произошло из-за того, что в рамках соглашения не выполнялись условия, на которых настаивала Россия.

«Фактически черноморские договоренности прекратили свое действие сегодня. Как сказал уже ранее президент Российской Федерации — истекает срок 17 июля, к сожалению часть, касающаяся России, этих черноморских договоренностей не выполнена до сих, поэтому ее действие прекращается. Как только российская часть договоренностей будет выполнена, российская сторона вернется к реализации этой сделки, незамедлительно. Де-факто такая ситуация», - сказал он.

Представитель МИД РФ Мария Захарова, в свою очередь, заявила, что Москва уже официально уведомила Украину, Турцию и ООН «о возражении против продления сделки». Посол России в Украине Борис Грызлов сказал, что в Минске украинской стороне была передана соответствующая нота.

Россия и Украина при участии Турции и ООН подписали соглашение о вывозе зерна из черноморских портов в июле 2022 года. С тех пор оно несколько раз продлевалось.

Россия выдвигает несколько условий для продления соглашения. В числе необходимых условий российские власти называли переподключение Россельхозбанка к SWIFT, возобновление поставок сельхозтехники и запчастей, отмену ограничений на страхование и перестрахование, снятие запрета на доступ в порты.