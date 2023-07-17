Президент Туркменистана распорядился повысить курс национальной валюты и размер зарплат

CentralAsia (TM) - Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов на заседании правительства распорядился принять меры по повышению курса национальной валюты. Об этом сообщает «Туркменистан сегодня» (ТДХ).

«Президент Сердар Бердымухамедов отметил, что следует добиться стабильного оборота финансовых средств в экономике, изучать на регулярной основе источники финансирования национальных инвестиционных проектов, а также активизировать деятельность других банков по кредитованию производственных отраслей экономики. Сделав акцент на необходимости обеспечения целевого использования кредитов, повышения их эффективности, принятия соответствующих мер по повышению курса национальной валюты и расширению сотрудничества с международными финансовыми организациями, глава Туркменистана дал соответствующие поручения на этот счет», — говорится в сообщении о расширенном заседании Кабинета министров Туркменистана, которое прошло 14 июля.

Напомним, что официальный курс туркменской нацвалюты — 3,5 маната за доллар — остается неизменным с 2015 года. Реальный курс (на черном рынке) превышает официальный в несколько раз. К примеру, в июне 2018 года один доллар стоил почти 30 манатов, а в апреле 2021-го его стоимость выросла до 41 маната. В июле текущего года реальный курс составляет 19 — 19,5 маната за доллар, превышая официальный более чем в пять раз.

Если ориентироваться на официальный курс доллара, то можно решить, что уровень жизни туркменистанцев гораздо выше, чем у их соседей, если даже минимальная зарплата в этой стране составляет эквивалент $331, а не $61 (в случае деления 1160 манатов на 3,5, а не на 19). По той же логике туркменистанцы могут позволить себе заплатить, к примеру, за авиабилет Пекин $2651, а в Лондон — $2550. По реальному курсу стоимость билета в Пекин — 9280 манатов — составит примерно $480, а в Лондон — 8926 манатов — $460.

В тот же день, 14 июля, Сердар Бердымухамедов подписал указ о повышении с 1 января 2024 года на 10% размеров зарплат, пенсий, государственных пособий, стипендий студентов и слушателей.

В соответствии с указом:

минимальный размер заработной платы повышается до 1280 манатов ($365,7 по официальному курсу или $65,6 по реальному);

минимальный размер пенсий участников Великой Отечественной войны составит 2070 манатов в месяц ($591 по официальному или $106 по реальному);

минимальный размер пенсий супругов участников Великой Отечественной войны и тружеников тыла — 605 манатов в месяц ($173 по официальному или $31 по реальному);

базовая величина для определения минимального размера пенсий — 500 манатов ($143 по официальному или $25,6 по реальному);

базовая величина для исчисления государственных пособий — 470 манатов ($134 по официальному или $24 по реальному).