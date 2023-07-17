40-градусная жара сохранится на юго-востоке Казахстана
CentralAsia (KZ) - В северной и западной части Казахстана 18-20 июля ожидаются сильные дожди, а на юго-востоке республики сохранится 40-градусная жара, сообщает «Казгидромет».
«В предстоящие дни северная половина Казахстана будет находиться под влиянием атмосферных фронтальных разделов, с которыми ожидаются дожди с грозами, градом и порывистым ветром, сильные дожди ожидаются 18-19 июля на западе, северо-западе, 18-20 июля на севере, северо-востоке», - сообщают синоптики.
На остальной территории Казахстана под влиянием отрога Северо-Западного антициклона будет преимущественно без осадков. 18-19 июля днем на юго-востоке республики ожидается очень сильная жара 40-42 градуса.
За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
Коронавирус в Казахстане
Карта распространения