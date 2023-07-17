Третья колонна ЧВК «Вагнер» прибыла в Беларусь, – «Беларускі Гаюн»

Иллюстративное фото

CentralAsia (CA) - В Беларуси 17 июля заметили еще одну большую колонну наёмников ЧВК «Вагнер», которая двигалась к палаточному лагерю в деревне Цель, сообщает «Беларускі Гаюн».

«В направлении Осиповичей и лагеря в деревне Цель по трассе М5 от Бобруйска прямо сейчас двигается ещё одна крупная колонна наёмников ЧВК «Вагнер».

В составе колонны как минимум 20 машин различных модификаций: УАЗы Патриот, пикапы, буханки, строительная техника, автобусы, фуры», - говорится в сообщении.

Отмечается, что машины двигаются с установленными флагами РФ и с символикой ЧВК «Вагнер».

По данным «Беларускі Гаюн», это уже как минимум 3-я колонна с наёмниками, которая прибыла в Беларусь с 11 июля.

Наблюдатели полагают, что наёмники двигаются в полевой лагерь в деревне Цель, как было в предыдущие дни.

После мятежа ЧВК Вагнера 23-24 июня основатель компании Евгений Пригожин, как утверждалось, договорился с российскими и белорусскими властями, что «уйдет» в Беларусь. Наемникам предложили вернуться домой, подписать контракт с Минобороны РФ или последовать за основателем ЧВК.

Сколько наемников согласились отправиться в Беларусь, неизвестно. В начале июля мониторинговая группа «Беларускі Гаюн» сообщала, что в республике могут находиться около 200 наемников. 15 июля в канале группы появилась информация, что в Беларусь прибыла крупная колонна из 60 легковых и грузовых автомобилей. «Беларускі Гаюн» считает, что это колонна ЧВК Вагнера.