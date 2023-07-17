Президент Таджикистана полетит в Саудовскую Аравию
- Таджикистан, политика
- 17:40, 17 июля 2023
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Эмомали Рахмон
CentralAsia (TJ) - Президент Таджикистана Эмомали Рахмон совершит рабочий визит в Саудовскую Аравию. Об этом сообщил «Азия-Плюс» пресс-секретарь главы государства Абдуфаттох Шарифзода.
По его словам, Эмомали Рахмон отправится в Джидду 18 июля во второй половине дня, визит продлится два дня.
В рамках этого визита президент примет участие в первом саммите глав государств Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива и Центральной Азии, а затем вернется в Таджикистан.
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