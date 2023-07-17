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Президент Таджикистана полетит в Саудовскую Аравию
Эмомали Рахмон
Эмомали Рахмон

CentralAsia (TJ) -  Президент Таджикистана Эмомали Рахмон совершит рабочий визит в Саудовскую Аравию. Об этом сообщил «Азия-Плюс» пресс-секретарь главы государства Абдуфаттох Шарифзода.

По его словам, Эмомали Рахмон отправится в Джидду 18 июля во второй половине дня, визит продлится два дня.

В рамках этого визита президент примет участие в первом саммите глав государств Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива и Центральной Азии, а затем вернется в Таджикистан.

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