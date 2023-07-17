Бывшего главу КНБ Казахстана Масимова и его замов включили в список спонсоров терроризма, - СМИ

CentralAsia (KZ) - Бывший глава КНБ Карим Масимов и его бывшие заместители Ануар Садыкулов и Даулет Ергожин официально отнесены к спонсорам терроризма. Об этом пишет orda.kz.

Основаниями для включения физического лица в перечень организаций и лиц, связанных с финансированием терроризма и экстремизма, является вступивший в законную силу приговор суда РК о признании физического лица виновным в совершении экстремистского и (или) террористического преступлений.

Лица, включенным в этот список, банки замораживают все активы, они лишаются всех нотариальных, страховых услуг.

Приговором специализированного межрайонного суда по уголовным делам г.Астаны от 24 апреля 2023 года Масимов и Садыкулов были признаны виновными по ч.1 ст.175, ч.3 ст.179, п.3 ч.4 ст.362 УК (государственная измена, попытка насильственного захвата власти, превышение власти и должностных полномочий) и осуждены к 18 и 16 годам лишения свободы.

Ергожин был признан виновным по ч.3 ст.179, п.3 ч.4 ст.362 УК и осужден к 15 годам лишения свободы.

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