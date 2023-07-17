Бывшего главу КНБ Казахстана Масимова и его замов включили в список спонсоров терроризма, - СМИ

- Казахстан, происшествия
- 20:18, 17 июля 2023
- Просмотров: 1580
CentralAsia (KZ) - Бывший глава КНБ Карим Масимов и его бывшие заместители Ануар Садыкулов и Даулет Ергожин официально отнесены к спонсорам терроризма. Об этом пишет orda.kz.
Основаниями для включения физического лица в перечень организаций и лиц, связанных с финансированием терроризма и экстремизма, является вступивший в законную силу приговор суда РК о признании физического лица виновным в совершении экстремистского и (или) террористического преступлений.
Лица, включенным в этот список, банки замораживают все активы, они лишаются всех нотариальных, страховых услуг.
Приговором специализированного межрайонного суда по уголовным делам г.Астаны от 24 апреля 2023 года Масимов и Садыкулов были признаны виновными по ч.1 ст.175, ч.3 ст.179, п.3 ч.4 ст.362 УК (государственная измена, попытка насильственного захвата власти, превышение власти и должностных полномочий) и осуждены к 18 и 16 годам лишения свободы.
Ергожин был признан виновным по ч.3 ст.179, п.3 ч.4 ст.362 УК и осужден к 15 годам лишения свободы.