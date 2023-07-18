Появились спутниковые снимки разрушений Крымского моста
- Азия и мир, политика
- 9:37, 18 июля 2023
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CentralAsia (CA) - Компания Maxar Technologies опубликовала спутниковые снимки Крымского моста после взрыва, сделанные с американского спутника WorldView-2. Из данных компании, опубликованных на сайте, следует, что спутник дважды снимал Крымский мост за этот месяц, последний раз — на прошлой неделе, отмечают СМИ.
Взрыв на Крымском мосту произошел в ночь на 17 июля. Два человека погибли, один ребенок пострадал. Российская сторона считает, что атака была совершена двумя украинскими беспилотными надводными аппаратами. Возбуждено уголовное дело о теракте.
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