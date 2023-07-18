Появились спутниковые снимки разрушений Крымского моста

CentralAsia (CA) - Компания Maxar Technologies опубликовала спутниковые снимки Крымского моста после взрыва, сделанные с американского спутника WorldView-2. Из данных компании, опубликованных на сайте, следует, что спутник дважды снимал Крымский мост за этот месяц, последний раз — на прошлой неделе, отмечают СМИ.

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Взрыв на Крымском мосту произошел в ночь на 17 июля. Два человека погибли, один ребенок пострадал. Российская сторона считает, что атака была совершена двумя украинскими беспилотными надводными аппаратами. Возбуждено уголовное дело о теракте.