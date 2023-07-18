Путин пообещал ответ на взрыв на Крымском мосту

// Пресс-служба Кремля

CentralAsia (CA) - Россия ответит на взрыв на Крымском мосту. Об этом заявил президент России Владимир Путин на совещании в связи с терактом на Крымском мосту.

«Ответ со стороны России, конечно, будет. Министерство обороны готовит соответствующие предложения», — заявил он.

По словам президента, подрыв моста — действие, не имеющее смысла с военной точки зрения, потому что «мост давно не используется для военных перевозок». «И жестокое, поскольку пострадали, погибли ни в чем не повинные гражданские лица», — сказал Путин. Ответственность за случившееся он возложил на «киевский режим».

О чрезвычайном происшествии на Крымском мосту глава региона Сергей Аксенов сообщил ранним утром 17 июля. В результате взрывов был разрушен один пролет моста, другой получил осевое смещение, сообщил вице-премьер Марат Хуснуллин.

В Национальном антитеррористическом комитете произошедшее назвали террористической атакой. По его информации, около трех ночи ее совершили два украинских надводных беспилотника.

В результате этой атаки погибли два человека — родители несовершеннолетней девочки. Они находились в легковом автомобиле. Ребенка госпитализировали с закрытой черепно-мозговой травмой. После случившегося Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте (ст. 205 УК, до 20 лет лишения свободы или пожизненное заключение).

В военной разведке Украины после ЧП напомнили о словах руководителя ГУР Кирилла Буданова о том, что «Крымский мост — конструкция там лишняя».