Белоруссия ратифицировала соглашение с Россией о создании учебно-боевых центров

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CentralAsia (CA) - Президент Белоруссии Александр Лукашенко 17 июля ратифицировал соглашение с Россией о создании учебно-боевых центров совместной подготовки военных. Об этом сообщается на сайте главы белорусского государства.

На заседании нижней палаты белорусского парламента 28 июня министр обороны Виктор Хренин сказал, что основной задачей центров станут совместная боевая подготовка, обмен опытом по применению вооружений.

Соглашение об учебно-боевых центрах было подписано представителями России и Белоруссии в Минске 28 марта. Документ вступит в силу с даты получения последнего письменного уведомления о выполнении сторонами внутригосударственных процедур.

При этом в ноябре 2022 года начальник департамента международного военного сотрудничества Минобороны Белоруссии Валерий Ревенко сообщал, что уже функционируют три центра учебно-боевой подготовки — два в Белоруссии и один в России.