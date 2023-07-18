Президент Узбекистана посетит Саудовскую Аравию

CentralAsia (UZ) - Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 18−19 июля посетит с рабочим визитом Джидду для участия в первом Саммите глав государств в формате «Центральная Азия — Совет сотрудничества арабских государств Залива». Об этом сообщила пресс-служба главы государства.

Во встрече ожидается участие руководителей Саудовской Аравии, Бахрейна, Катара, Кувейта, Объединённых Арабских Эмиратов, Омана, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана и Туркменистана.

На саммите будут рассмотрены вопросы развития межрегионального сотрудничества в политической, торгово-экономической, инвестиционной и культурно-гуманитарной сферах, а также актуальные аспекты международной и региональной политики.