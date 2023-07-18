The New York Times показала спутниковые снимки размещения ЧВК «Вагнера» в Беларуси

CentralAsia (CA) - Более десятка машин наемников ЧВК «Вагнера» прибыли в военный лагерь в селе Цель, расположенного на территории Беларуси. Об этом сообщает The New York Times.

Издание получило свежие спутниковые фото палаточного лагеря под Осиповичами. Они были сделаны спутником MAXAR 14 и 16 июля.

На снимке от 14 июля практически не видно каких-либо изменений. Однако издание указывает, что первый грузовой автомобиль появился на снимке с 13 июля - тогда началась определенная активность в лагере и до прибытия большой колонны ЧВК «Вагнера» в субботу, 15 июля.

Спутниковый снимок лагеря в Беларуси за 14 июля (MAXAR)

На фото от 16 июля виден явный всплеск активности - не менее пяти грузовиков, автобусы, контейнеры, а также пикапы и УАЗы, размещенные у палаток. Кроме того, NYT заметило на свежих снимках небольшую группу людей и «буханку».

Спутниковый снимок лагеря в Беларуси за 16 июля (MAXAR)

Мониторинговая группа «Белорусские Гаюн» отмечает, что и фуры, и автобусы присутствовали в большой колонне ЧВК «Вагнера», которая въехала в Беларусь около 3:00 ночи 15 июля и двигалась по трассам Р43 и М5 в направлении Осиповичей. Таким образом, спутниковые снимки полностью подтверждают, что конечным пунктом колонны был лагерь в деревне Цель.

По данным «Белорусский Гаюн», 17 июля еще одна колонна ЧВК «Вагнера» прибыла в Беларусь.

«В направлении Осиповичей и лагеря в села Цель по трассе М5 от Бобруйска прямо сейчас движется еще одна большая колонна наемников ЧВК «Вагнера», - говорится в сообщении.

В составе колонны не менее 20 машин разных модификаций: УАЗы Патриот, пикапы, буханки, строительная техника, автобусы, фуры. Примечательно, что машины двигаются с установленными флагами РФ и символикой ЧВК «Вагнера».

По уточненным данным издания, это уже по меньшей мере 3-я колонна с наемниками, прибывшая в Беларусь с 11 июля.