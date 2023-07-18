экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
В Узбекистане произошло землетрясение магнитудой 3,9

CentralAsia (UZ) -  Во вторник в 8:45 на территории города Кувасая Ферганской области было зарегистрировано землетрясение магнитудой 3,9. Об этом сообщил Республиканский центр сейсмопрогностического мониторинга МЧС Узбекистана.

Глубина очага составила 15 км. Расстояние от эпицентра до Ташкента — 251 км в юго-восточном направлении.

В Кувасае землетрясение ощущалось с силой 3 балла, в Фергане — 2−3 балла, в других близлежащих районах — от 2 до 3 баллов.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
print


Яндекс.Метрика
© CentralAsia 2007-2023.
Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

canews@asia.com