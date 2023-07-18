В Узбекистане произошло землетрясение магнитудой 3,9

CentralAsia (UZ) - Во вторник в 8:45 на территории города Кувасая Ферганской области было зарегистрировано землетрясение магнитудой 3,9. Об этом сообщил Республиканский центр сейсмопрогностического мониторинга МЧС Узбекистана.

Глубина очага составила 15 км. Расстояние от эпицентра до Ташкента — 251 км в юго-восточном направлении.

В Кувасае землетрясение ощущалось с силой 3 балла, в Фергане — 2−3 балла, в других близлежащих районах — от 2 до 3 баллов.