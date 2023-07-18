ChatGPT может превратить плохих писателей в лучших, - исследование

CentralAsia (CA) - Исследование показало, что люди, которые используют ChatGPT для помощи в письменных заданиях, более продуктивны и выполняют работу более высокого качества, чем те, кто этого не делает. Об этом пишет MIT Technology Review.

Теперь у нас есть первые признаки его воздействия на рабочем месте. Новое исследование, проведенное двумя аспирантами факультета экономики Массачусетского технологического института, опубликованное в журнале Science, предполагает, что оно может помочь сократить разрыв в навыках письма между сотрудниками. Они обнаружили, что это может позволить менее опытным работникам, которым не хватает навыков письма, выполнять работу, по качеству не уступающую работе более опытных коллег.

Шакед Ной и Уитни Чжан наняли 453 маркетологов, аналитиков данных и специалистов с высшим образованием и заставили каждого из них выполнить два вида задач, которые они обычно выполняют в рамках своей работы, таких как написание пресс-релизов, коротких отчетов или анализ планов. Половине была предоставлена ​​возможность использовать ChatGPT, чтобы помочь выполнить вторую из двух задач.

Затем группа других профессионалов проверяла результаты, оценивая письмо по шкале от 1 до 7, где 7 — лучший результат. Каждую работу оценивали три человека одной профессии, нанятые через исследовательскую платформу Prolific.

Авторам, которые решили использовать ChatGPT, потребовалось на 40% меньше времени для выполнения своих задач, а качество работы, оцененное оценщиками, было на 18% выше, чем у участников, которые его не использовали. Писатели, которые уже умели писать, смогли сократить количество времени, которое они тратили на свою работу, в то время как те, кого оценивали как более слабых писателей, производили более качественную работу, как только они получили доступ к чат-боту.

«ChatGPT просто очень хорош в создании такого рода письменного контента, поэтому его использование для автоматизации частей процесса написания, вероятно, сэкономит много времени», - говорит Ной, ведущий автор исследования.

«Ясно одно, что это очень полезно для работы белых воротничков — многие люди будут использовать это, и это окажет довольно большое влияние на то, как структурирована работа белых воротничков», - добавляет он.

Однако результаты ChatGPT и других моделей генеративного ИИ далеки от надежных. ChatGPT хорошо представляет ложную информацию как фактически правильную , а это означает, что, хотя работники могут использовать его, чтобы выполнять больше работы, они также рискуют совершить ошибки .

В зависимости от характера работы человека такие неточности могут иметь серьезные последствия. Суд на 5 тыс. долларов оштрафовал юриста Стивена Шварца за использование ChatGPT для подготовки юридического заключения, которое содержало ложные судебные заключения и юридические цитаты.

«Технологические достижения — это обычное дело, и в использовании надежного инструмента искусственного интеллекта для помощи нет ничего изначально неправильного, - написал судья Кевин Кастель. - Но существующие правила налагают на адвокатов контрольную роль, чтобы обеспечить точность их документов».

Исследование намекает на то, как ИИ может быть полезен на рабочем месте, действуя в качестве своего рода виртуального помощника, говорит Рику Аракава, исследователь из Университета Карнеги-Меллона, изучающий использование рабочими больших языковых моделей и не участвовавший в исследовании.

«Я думаю, что это действительно интересный результат, который демонстрирует, как сотрудничество человека и ИИ действительно хорошо работает в такого рода задачах. Когда человек использует ИИ для улучшения своих результатов, он может создавать более качественный контент», - добавляет он.