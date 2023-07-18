Бывший глава полиции Алматинской области, бежавший через Кыргызстан в Турцию, признал вину

Серик Кудебаев

CentralAsia (KZ) - Экс-глава департамента полиции Алматинской области Серик Кудебаев признал свою вину по делу о незаконном пересечении границы, сообщает Informburo.kz

На заседании в Кегенском районном суде региона бывший генерал-майор выступил с последним словом.

«Я полностью признаю свою вину и поддерживаю ходатайство адвоката», – сказал Серик Кудебаев.

Учитывая чистосердечное признание и раскаяние подсудимого, сторона защита настаивает на назначении «справедливого» наказания в виде штрафа.

Серика Кудебаева обвиняют в умышленном незаконном пересечение государственной границы РК. Правонарушение предусматривает наказание в виде штрафа до 1000 МРП (3,45 млн тенге) либо лишения свободы на срок до одного года.

На прошлом заседании от стороны Кудебаева поступило ходатайство о заключении процессуального соглашения. Обвиняемый поддержал его.

Серик Кудебаев возглавлял полицию Алматинской области с января 2020-го по январь 2022 года. До этого он более шести лет занимал аналогичную должность в Алматы.

Во время судебного процесса экс-начальник ДП Алматинской области совершил побег. 3 апреля он не явился в суд. Позже стало известно, что генерал-майор полиции пересёк государственную границу Казахстана с Кыргызстаном и в тот же день вылетел из Бишкека в Стамбул. Его объявили в международный розыск.

В КНБ РК подчеркнули, что Серик Кудебаев не проходил через действующие пункты пропуска. Ведомство рассматривало версию о том, что он ушёл в Кыргызстан через горы. 27 апреля Генпрокуратура РК сообщила, что Серика Кудебаева задержали в Турции и доставили в Казахстан. Его поместили в изолятор временного содержания, судебный процесс по делу экс-начальника полиции возобновили.

28 апреля Серика Кудебаева признали виновным в превышении власти, повлёкшем тяжкие последствия, и пытках во время январских событий. Его приговорили к 10 годам лишения свободы с отбыванием наказания в учреждении средней безопасности, с лишением специального звания генерал-майора полиции.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia

Коронавирус в Казахстане

Карта распространения