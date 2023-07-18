Мир изнемогает от жары. В США и Китае температура превысила +50°C, - «Би-би-си»

CentralAsia (CA) - Сразу несколько стран мира продолжают страдать от аномально высоких температур. В числе прочего жара установилась на юге Европы, а также в США и Китае — в этих двух странах температура поднялась выше отметки 50 градусов, сообщает «Би-би-си».

Синоптики считают, что до середины недели температура будет расти.

Согласно прогнозам, к среде на юге Сардинии будет зарегистрирована температура 46°C, хотя, как правило, на этом острове не так жарко.

На юге материковой Италии прогнозируется максимум в 43°C.

Согласно последнему прогнозу, на юге Испании максимальная температура достигнет 46°C, а на юге Франции — 40°C.

Аномальная жара также господствует на юго-западе Соединенных Штатов, причем метеорологи предупреждают, что температурные рекорды могут быть побиты в 38 городах.

По данным Национальной метеорологической службы, в воскресенье в Лас-Вегасе, штат Невада, температура достигла 46,6°C. Незначительное снижение до 45°C на этой неделе, особого облегчения не принесет.

В Фениксе, штат Аризона, ожидается подъем температуры до рекордных 47,2°C.

Но жарче всего в воскресенье было в Долине смерти в Калифорнии — одном из самых теплых мест на планете: там зарегистрировали 53,9°C.

При этом самая высокая температура на Земле в истории наблюдений была также зафиксирована в Долине смерти: в 1911 году столбик термометра здесь поднялся до отметки 56,7°C.

Закат на юге Франции. Даже по ночам температура остается высокой

Американские специалисты считают главной проблемой этой волны жары не то, что температура поднимается высоко днем, а то, что она недостаточно сильно опускается ночью.

Ожидается, что в самое ближайшее время даже ночью температура в Аризоне не опустится ниже 32°C.

По данным британского Метеорологического центра, в воскресенье в Китае была зарегистрирована самая высокая температура в истории страны: в провинции Синьцзян столбик термометра поднялся до 52,2°C.

В Южной Корее экстремальные погодные условия вызвали проливные ливни, которые спровоцировали оползни и наводнения, а в Японии не менее 60 человек получили тепловые удары.

Рекордная температура на Японских островах (41,1°C) была зарегистрирована в городе Кумагая в 2018 году. Этим летом предыдущий рекорд может быть побит.

Температурная карта Европы. Самые высокие температуры обозначены фиолетовым цветом - больше 40 градусов

Конца пока не видно

Температура воздуха на вывеске аптеки. Фотография сделана на улице Рима 17 июля

Всемирная метеорологическая организация (ВМС), являющаяся специализированным подразделением ООН, предупреждает, что жара, установившаяся в регионе Средиземного моря, усилится к середине текущей недели и продолжится в августе.

В Марокко на следующей неделе температура может подняться до 49°C.

В сообщении ВМС говорится, что экстремальные температуры, наблюдаемые в Южной Европе, пришли туда из Северной Африки. Они могут поднять среднегодовые температурные значения в этом регионе на 5°C.

Убежища для бездомных

Улицы Мадрида и его пригородов практически пустеют во второй половине дня из-за усиливающейся в это время суток жары.

Мэрия испанской столицы приостановила уборку улиц с 14:00 до 17:00 в соответствии с правилами, предусмотренными для работы в жаркую погоду. Кроме того, она сняла с улиц машины, в которых нет кондиционеров.

Власти города также открыли приюты для жертв домашнего насилия и для бездомных, чтобы они могли спрятаться от палящего солнца и раскаленных домов.

Если верить прогнозам, то в ближайшее время в Мадриде температура может подняться до 41°C — на пять градусов выше, чем в минувшее воскресенье.

Лесные пожары

Греческие пожарные борются с огнем неподалеку от курортного города Лутраки

Экстремальная жара несет не только непосредственную опасность здоровью людей, но может привести к другим стихийным бедствиям, в частности, к лесным пожарам.

В Греции первый пожар возник недалеко от деревни Куварас, расположенной в 27 км от Афин.

Борьбу с огнем осложняет сильный порывистый ветер

Власти Греции сообщили, что в тушении принимают участие 150 пожарных, 40 пожарных машин и 11 самолетов. Их работа затруднена из-за сильного ветра.

«Это сложный пожар, ветер очень сильный», — сказал представитель пожарной охраны Яннис Артопиос. По его словам, скорость ветра достигает 60 км/ч.

Второй лесной пожар начался на юге Греции, недалеко от морского курорта Лутраки в 81 км к западу от Афин.

На всякий случай было решено эвакуировать из города 1200 детей, отдыхавших в лагерях.

Жара на Балканах

Фотография сделана в Загребе 17 июля

На западе Балканского полуострова в ближайшее время температура может подняться выше 40°C.

Власти Сербии объявили по всей стране высший уровень готовности из-за жары. В Белграде врач скорой помощи рассказала, что она и ее коллеги к 10 часам утра уже выполнили 45 выездов, связанных с жарой.

Правительство соседней Северной Македонии ввело чрезвычайные меры на ближайшие семь дней.

Люди, находящиеся в группе риска, в том числе беременные женщины и лица старше 60 лет, будут освобождены от поездок на работу. Власти также призывают людей, которые работают на открытом воздухе, заканчивать рабочий день к 11 утра.

А на Канарских островах пожары уже начались. Пожарные на острове Ла Палма, 16 июля

Доступ в национальные парки также ограничен — лесные массивы полностью закрыты из-за опасений лесных пожаров.