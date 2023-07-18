Лесные пожары в Канаде достигли рекордных масштабов. Площадь равна территории Исландии

CentralAsia (CA) - В Канаде сгорело более 10 млн гектаров леса – это площадь, равная территории Исландии, сообщает The Guardian.

Ранее самый крупный пожароопасный сезон в стране зафиксировали 34 года назад, когда сгорело 7,6 млн гектаров леса. Канадское правительство предупредило граждан, что нынешний сезон пожаров, уже ставший рекордным, ещё не завершился. Ожидается, что высокие температуры воздуха сохранятся вплоть до конца лета.

Сейчас в Канаде бушуют почти 900 пожаров, в связи с этим около 70 млн человек могут страдать из-за задымления. Ожидается, что дым от пожаров на западе Канады перейдёт на восток, в северные районы США и достигнет юга штата Алабама.

Власти северо-западных регионов сообщили, что один пожарный погиб 15 июля во время тушения пожара площадью 10 гектаров в районе населённого пункта Форт Лиард, расположенного недалеко от границы с провинцией Британская Колумбия. Официальные лица не назвали имя пожарного и причину смерти, но министр охраны окружающей среды Шейн Томпсон назвал гибель пожарного «невообразимой потерей». 13 июля 19-летняя студентка медсестринского факультета и член пожарной бригады Девин Гейл погибла, попав под падающее дерево во время работ по тушению пожара площадью 10 гектаров в районе города Ревелстоук.

«Несмотря на масштабность и размах пожаров в стране, смертельные случаи в пожарных бригадах происходят относительно редко», – отмечает The Guardian.

Помимо того, что более 120 тыс. человек были вынуждены покинуть свои дома, пожары также иногда останавливали добычу нефти и газа в Альберте и сжигали ценные лесонасаждения по обеим сторонам страны.

На западе страны, Британская Колумбия, где жаркое лето и задымленное небо не в новинку, борется с 360 лесными пожарами, ситуация усугубляется продолжительной засухой, жаркой погодой и ударами молнии. В понедельник пожарная служба провинции заявила, что «агрессивный» пожар перекрыл шоссе после того, как за выходные оно быстро увеличилось в размерах, наряду с более чем дюжиной новых возгораний.