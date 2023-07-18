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Тайфун «Талим» обрушился на юг Китая. 230 тысяч человек эвакуировали (видео)

CentralAsia (CA) -  Мощный тайфун «Талим» обрушился со скоростью около 140 км/ч на китайскую южную провинцию Гуандун. Из домов эвакуировали 230 тысяч человек, сообщает «Синьхуа».

Штормовые приливы стали причиной наводнения. Сотни железнодорожных и авиарейсов отменили из-за сильного ветра и проливных дождей. По информации метеорологического управления Китая, «Талим» вышел на сушу 17 июля примерно в 10:20 по местному времени.

Местные власти присвоили тайфуну «оранжевый» уровень опасности – второе по рангу предупреждение в четырёхуровневой системе. По данным национального метеорологического центра Китая, ожидается, что тайфун переместится в залив Бэйбу в Южно-Китайском море, а утром 18 июля повторно обрушится на прибрежные районы Гуанси-Чжуанского автономного района.

Кроме того, ожидается, что волны высотой до шести метров обрушатся на южную островную провинцию Хайнань, сообщает «Би-би-си».

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