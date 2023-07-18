Биржевая цена АИ-92 обновила рекорд — 60 тыс. руб. за тонну

CentralAsia (CA) - Цена бензина АИ-92 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже по итогам торгов на 17 июля установила очередной рекорд, увеличившись на 0,3% — до 60,758 тыс. руб. за тонну. Стоимость этого вида топлива достигает рекордных показателей уже восьмую торговую сессию подряд, сообщает «КоммерсантЪ».

Стоимость бензина марки АИ-95 в ходе торгов снизилась на 0,06%, до 66,646 руб. Стоимость летнего дизельного топлива выросла на 1,05%, до 53 481 руб. за тонну, цены на мазут выросли на 0,25% и составляют 21,666 руб. за тонну. При этом цена авиакеросина на торгах снизилась на 2,01%, а сжиженных углеводородных газов — на 1,58%.

Впервые биржевая цена АИ-92 превысила отметку в 60 тыс. руб. за тонну 12 июля. С середины апреля АИ-92 и АИ-95 в опте подорожали на 29%. С начала июля рост составил 3,2% и 2,8% соответственно. На этом фоне Федеральная антимонопольная служба и Минэнерго России рекомендовали нефтяным компаниям увеличить предложение бензина на бирже с целью нормализации стоимости.