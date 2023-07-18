Бывшего главу полиции Алматинской области приговорили к шести месяцам колонии за побег через Кыргызстан

Серик Кудебаев

CentralAsia (KZ) - В Кегенском районном суде Алматинской области вынесли приговор экс-начальнику департамента полиции региона Серику Кудебаеву по делу о незаконном пересечении границы, сообщает Informburo.kz.

На заседании Кудебаев полностью признал свою вину. Его адвокаты настояли на назначении наказания в виде штрафа.

«Признать виновным Серика Кудебаева по статье 392, часть 1, УК РК – «Умышленное незаконное пересечение государственной границы РК вне пунктов пропуска» и приговорить к шести месяцам лишения свободы», – озвучила решение судья Асем Елемес.

Судья постановила зачесть в срок отбытия наказания из расчёта 1 день в ИВС за 1,5 дня в учреждении средней безопасности.

Судья уточнила, что срок частично суммируют с наказанием Жетысуского областного суда по делу о превышении власти во время январских событий 2022 года. Таким образом, окончательное наказание составляет 10 лет и 3 месяца.

Приговор не вступил в законную силу.

В апреле 2023 года Серика Кудебаева признали виновным в превышении власти, повлёкшем тяжкие последствия, и пытках во время январских событий. Его приговорили к десяти годам лишения свободы с отбыванием наказания в учреждении средней безопасности с лишением специального звания генерал-майора полиции.

Во время судебного процесса экс-начальник ДП совершил побег. Генерал-майор полиции пересёк государственную границу Казахстана с Кыргызстаном и в тот же день вылетел из Бишкека в Стамбул. Его объявили в международный розыск. Позже его задержали в Турции и доставили на родину.

Серик Кудебаев возглавлял полицию Алматинской области с января 2020-го по январь 2022 года. До этого он более шести лет занимал аналогичную должность в Алматы.

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