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Глава Минобороны Украины предлагает изменить Конституцию, чтобы разрешить размещение в стране иностранных военных баз
Алексей Резников
Алексей Резников

CentralAsia (CA) -  Украине нужно разрешить размещение в стране иностранных военных баз, для этого необходимо изменить одну из норм Конституции. Об этом написал министр обороны Алексей Резников в колонке для «Лиги».

По мнению Резникова, норма Конституции о недопущении расположения иностранных военных баз устарела.

«Понятно, что при необходимости можно найти юридическую формулу, чтобы не называть базу базой, а неким «центром взаимодействия и обмена опытом» или что-то еще. Но зачем? Надо убрать это ограничение, утратившее актуальность, чтобы уничтожить почву для спекуляций», – заявил министр обороны.

Кроме того, Резников предложил дополнить статью 17 (о защите суверенитета и территориальной целостности Украины) тезисом, что Украина самостоятельно выбирает механизмы обеспечения своей безопасности, в частности путем присоединения к международным договорам или организациям.

«Это более четко раскроет и нормирует идею европейского и евроатлантического курса, заложенную в абзаце 5 преамбулы», – пояснил глава Минобороны.

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