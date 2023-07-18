В Казахстане вдвое повысили зарплату лесников и других работников природоохранных служб

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CentralAsia (KZ) - С 1 июля 2023 года работники природоохранных служб Казахстана будут получать 100%-ю надбавку к должностному окладу, сообщает пресс-служба премьер-министра республики Алихана Смаилова.

Уточняется, что соответствующее постановление правительства было принято в рамках исполнения поручения президента страны Касым-Жомарта Токаева по улучшению условий труда специалистов, занимающихся охраной природы.

Документ предусматривает установление доплат за работу, связанную с риском для жизни. Нововведение затронет сотрудников организаций по охране животного мира, защите и воспроизводству лесов, государственной службы лесной охраны и прочее.

С учетом повышения средний оклад лесников и прочих специалистов составит от 101 тысячи ($227) до 320 тысяч тенге ($720) в зависимости от должности и выслуги лет.

Как подчеркнули в пресс-службе главы правительства Казахстана, увеличение зарплат коснется 12 876 работников. Ожидается, что принятые меры помогут снизить отток квалифицированных кадров и повысить привлекательность природоохранных служб в целом.

В Казахстане ежегодно весной и летом наблюдаются сильные лесные пожары, и зачастую первыми вступают в бой со стихией именно лесники. 8 июня этого года произошло возгорание природных массивов в Абайской области республики. Из-за промедления со стороны МЧС и неверного прогноза по направлению распространения огня пламенем вскоре были охвачены более 60 тысяч гектаров.

Причем при тушении вскрылась еще одна проблема лесных хозяйств — нехватка техники. Многие лесники приезжали на пожар на собственных автомобилях, использовали подручные средства. В результате в течение нескольких дней в Абайской области погибли 14 работников государственного природного резервата «Семей орманы». Позднее стало известно о смерти еще одного местного тракториста, пытавшегося помочь представителям природоохранных служб.

Президент Токаев объявил 12 июня днем общенационального траура в связи с гибелью людей в результате лесных пожаров. Добавим, что незадолго до этого глава государства уволил министра по чрезвычайным ситуациям.

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