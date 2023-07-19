Кличко сообщил о взрывах и работе ПВО в Киеве

Виталий Кличко

CentralAsia (CA) - В Киеве — взрывы, сообщил мэр города Виталий Кличко в телеграм-канале.

«Работает ПВО. Также она работает в области», — написал он.

В городе объявлена воздушная тревога примерно с 4:40 (по местному времени), второй раз за ночь. В области тревога звучит с 2:20. На 5:10 в зоне тревоги также Черкасская, Житомирская, Винницкая, Хмельницкая, Ровненская области.

В других городах Украины этой ночью также сообщалось о взрывах и работе ПВО. Чаще всего сообщения об этом поступали из Одессы — около 1:00, 2:00 и 4:30. Как сообщил утром ТСН, в городе загорелся склад с фейерверками.

Также сообщалось о взрывах в подконтрольном Киеву Запорожье, Харькове, Днепропетровской области. В этих и других регионах востока и юга Украины прошедшей ночью также звучала тревога.