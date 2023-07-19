Неизвестная болезнь, поразившая сотни жителей Египта, оказалась лихорадкой Денге

CentralAsia (CA) - Министерство здравоохранения Египта заявило, что у жителей деревни Аль-Аликат в провинции Кена, выявили положительный результат на лихорадку Денге, сообщает Ahram оnline.

Ранее сообщалось, что люди массово заражаются неизвестной болезнью. По данным СМИ, болезнь поразила от 200 до тысячи человек.

У заразившихся взяли анализы крови, кроме того, обследовали образцы питьевой и сточной воды, а также комаров и их личинок. Образцы крови дали положительный результат на вирус лихорадки Денге.

По данным Минздрава, у всех заболевших, которые жаловались на высокую температуру, ломоту, головную боль, рвоту и диарею, были лёгкие симптомы, все лечились амбулаторно. О смертельных случаях или госпитализациях не сообщалось.

Советник президента по вопросам здравоохранения Мохамед Авад Таг Эль-Дин заявил, что болезнь является лихорадкой Денге, а не «неизвестной болезнью». Он связал появление болезни жаркой погодой и стоячими водоёмами, которые являются идеальным местом для размножения комаров.

Органы здравоохранения в провинции Кене усилили обработку местности от насекомых.

По данным ВОЗ, у лихорадки Денге нет специального протокола лечения, а симптомы, сохраняющиеся в течение семи дней, обычно купируются обезболивающими. Однако в редких случаях вирус может быть смертельным. По данным всемирной программы по борьбе с комарами, ежегодно в мире происходит около 390 млн случаев заражения лихорадкой Денге, в результате чего погибает до 36 000 человек.

По словам советника президента страны, в будущем Египет может прибегнуть к вакцинации против лихорадки Денге.