Цены на бензин в России продолжили рекордный рост

CentralAsia (CA) - Биржевые цены на бензин на торгах во вторник, 18 июля, продолжили рекордный рост. Об этом свидетельствуют данные Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи (СпбМТСБ), сообщает «Лента.ru».

Стоимость бензина АИ-92 по территориальному индексу Европейской части России на открытии торгов превысила 61 тысячу рублей за тонну. На момент написания материала цена достигла отметки 61,532 тысячи рублей за тонну, показав рост на 1,27% к уровню закрытия предыдущего торгового дня.

При этом цена марка бензина АИ-95 также заметно возросла (на 0,91%) и достигла 67,255 тысячи рублей за тонну. Таким образом две самые популярные марки топлива обновили исторический ценовой максимум на девятой торговой сессии подряд.

Ранее, 17 июля, бензин АИ-92 подорожал на 0,3% к уровню закрытия предыдущего торгового дня, при этом марка АИ-95 подешевела на 0,06%, до 66,646 тысячи рублей за тонну.

Вице-премьер России Александр Новак ранее поддержал предложение Федеральной антимонопольной службы об увеличении минимального объема продаж бензина на СПбМТСБ до 13% от объема производства в условиях рекордного роста цен на топливо. Он также призвал нефтяников отдавать предпочтение продаже бензина на внутреннем рынке вместо экспортных поставок даже в ущерб собственной выгоде.