Самый крупный в мире айсберг «проснулся» спустя 30 лет и поплыл к Антарктиде (фото)

- Азия и мир, общество
- 10:54, 19 июля 2023
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CentralAsia (CA) - Крупнейший айсберг в мире, который сел на мель 30 лет назад, начал дрейфовать вдоль берегов Антарктиды, сообщает пресс-служба Арктического и антарктического научно-исследовательского института (ААНИИ).
Айсберг носит название А23а. Его площадь достигает около 4,17 тыс. кв. км, что в два раза больше площади Санкт-Петербурга. В настоящее время, как отмечают в ААНИИ, айсберг движется в море Уэдделла вдоль берегов Антарктиды со скоростью более 150 км в месяц.
«Будущее этого айсберга зависит от многих факторов: воздействия течений, выступов подводного рельефа, метеорологических факторов. Но в конечном итоге дни жизни айсберга сочтены, он будет вынесен на чистую воду, вероятнее всего, уже в 2023 году»,— уточняют в институте, отмечая, что ледник вряд ли должен создать проблемы для судов в арктическом регионе.
В конце января текущего года Британская антарктическая служба (BAS) сообщала о появлении другого крупного айсберга. По данным службы, 22 января гигантский айсберг размером с Большой Лондон откололся от шельфа Бранта в Антарктиде. Ученые не связывают произошедшее с климатическими изменениями и считают скорее естественным поведением арктического шельфа.