Зеленский прокомментировал поставки США кассетных боеприпасов Украине

CentralAsia (CA) - Украина будет использовать кассетные боеприпасы на своей земле, что является справедливым по отношению к России. Об этом в интервью африканским журналистам заявил президент Владимир Зеленский, передает «Интерфакс-Украина».

«Да, на поле боя, теперь против врага, на нашей земле, когда он использует кластерные боеприпасы против нас, мы будем использовать такое же оружие против них. И это справедливо», - сказал он.

Зеленский отметил, что Украина получила «кластерные боеприпасы в 2023 году, через девять лет ведения боевых действий против Украины Российской Федерацией, различным оружием, запрещенным оружием, включая кластерные боеприпасы».

По словам президента, Украина девять лет назад начала говорить, чтобы мир запретил России использование кластерных боеприпасов «против населения».

«Прошло девять лет. Они как использовали, так и используются. Нам дали кластерные боеприпасы... Где доказательства того, что Украина использовала кластерные боеприпасы по территории России? Нет таких доказательств. Этого нет», - сказал он.

США объявили о решении поставить Украине кассетные боеприпасы 7 июля. Белый дом назвал это «промежуточным вариантом на время наращивания производства в США артиллерийских снарядов». 13 июля начальник Оперативного управления Комитета начальников штабов Вооруженных сил США генерал Дуглас Симс сообщил о получении боеприпасов Украиной.

Президент Владимир Путин в ответ на это заявил о праве зеркального ответа на применение кассетных боеприпасов. Он отметил, что у России «достаточный запас различного рода кассетных боеприпасов».

В 2008 году была подписана Конвенция против кассетных боеприпасов, в которой участвуют более 100 стран. США, Россия и Украина к ней не присоединились. Кассетные снаряды представляют собой долгосрочную угрозу гражданскому населению.