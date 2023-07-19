На Москву обрушился сильный ливень. В центре затопило дороги и вестибюли метро (видео)

CentralAsia (CA) - На Москву днем 18 июля обрушился сильный ливень, местами — с градом и грозой. В отдельных районах меньше чем за час выпало более четверти месячной нормы осадков, сообщает комплекс городского хозяйства столицы.

Наибольшее количество осадков зафиксировали в центре, на севере и северо-востоке — от 21 до 23 мм. Примерно в 16:00 (по местному времени) началась вторая волна сверхобильных осадков, она была более интенсивной, чем предыдущая.

По прогнозам синоптиков, всего до утра среды может выпасть около 40 мм осадков. Порывы ветра во вторник достигали 17–20 м/с, а ночью и в первой половине дня 19 июля будут — до 25 м/с.

Shot передает, что в колесо обозрения «Солнце Москвы» на ВДНХ ударила молния, после чего оно остановилось. Всех пассажиров эвакуировали.

Судя по фотографиям очевидцев, ливень затопил проезжую часть в центре столицы и вестибюли станций метро, в частности «Парк культуры». В нескольких районах деревья упали на автомобили.

Городские службы переведены в режим повышенной готовности. Жителей Москвы попросили не выходить на улицу без особой необходимости и соблюдать правила безопасности, в том числе не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили.