КНДР запустила две баллистические ракеты в сторону Японского моря

CentralAsia (CA) - Северная Корея запустила баллистическую ракету в направлении Японского моря, сообщает Yonhap со ссылкой на Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи.

При этом военные еще анализируют запуск, чтобы узнать тип запущенной ракеты. По данным Kyodo, КНДР запустила еще один баллистический снаряд. Как уточняет телеканал NHK, обе ракеты, скорее всего, уже упали. Министерство обороны Японии исследует информацию о запуске, чтобы выяснить, не повлияют ли пуски на безопасность страны.

КНДР запускала баллистическую ракету 12 июля. Это был 12-й пуск с середины июня. Ракета стартовала около 10 утра по местному времени, она, предположительно, должна была упасть в акватории Японского моря в исключительной экономической зоне Японии.

После этого в ООН заявили, что баллистическая ракета Северной Кореи упала в исключительной экономической зоне России. Она пролетела около 1 тыс. км и достигла высоты 6648,4 км, после чего упала в море. В российском МИДе опровергли эти данные. Официальный представитель ведомства Мария Захарова заявила, что подтверждений падения пущенной 12 июля ракеты со стороны КНДР в области исключительной зоны России нет.

Испытаниями, как утверждало Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК), руководил лично глава КНДР Ким Чен Ын.

Постоянный представитель КНДР при ООН Ким Сон, выступая на заседании Совета Безопасности, заявил, что пуски производятся в соответствии с правом страны на самооборону.