В суде раскрыли подробности побега бывшего главы Алматинской области через казахстанско-кыргызстанскую границу

Серик Кудебаев

CentralAsia (KZ) - В Кегенском районном суде Алматинской области сообщили, как бывший глава департамента полиции Серик Кудебаев смог пересечь границу из Казахстана в Кыргызстан, передает Tengrinews.kz.

«15 марта 2023 года примерно в 4:30 подсудимый, находясь в Кегенском районе, в соответствии с преступным планом, путём поднятия нижнего яруса заграждения спирального барьера безопасности из колючей проволоки, препятствующей свободному проходу через границу, умышленно незаконно пересёк казахстанско-кыргызстанскую границу вне пункта пропуска. Тем самым Кудебаев сбежал от правосудия, вылетев в Турцию через аэропорт «Манас2. После задержания его экстрадировали в Казахстан», – говорится в сообщении суда.

Ранее в КНБ РК заявляли, что Серик Кудебаев не проходил через действующие пункты пропуска. Ведомство рассматривало версию о том, что он ушёл в Кыргызстан через горы.

Заместитель председателя КНБ РК – директор пограничной службы Ерлан Алдажуманов после случая с побегом Серика Кудебаева в комментариях журналистам заявлял, что границу охраняют как положено, поэтому вводить усиление нет необходимости.

«Вы знаете, как он сбежал? Я не знаю. Дождитесь окончания следствия. Мы охраняем границу в соответствии с законом о государственной границе. Если всё возможно, мы должны 365 дней держать границу на усилении – любому гражданину Казахстана может прийти в голову что-то сделать. Мы охраняем в нормальном варианте 365 дней. Зачем усиливать? Мы охраняем так, как положено», – сказал Ерлан Алдажуманов.

18 июля Серика Кудебаева приговорили к шести месяцам колонии за побег через Кыргызстан. Судья Асем Елемес уточнила, что срок частично суммируют с наказанием Жетысуского областного суда по делу о превышении власти во время январских событий 2022 года. Таким образом, окончательное наказание составляет 10 лет и 3 месяца.

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