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В Минобороны Казахстана прокомментировали информацию о покупке у Турции бронетехники на $4,4 млрд
ARMA
ARMA
Предыстория: Казахстан намерен купить турецкую бронетехнику на $4,4 млрд, - Orda.kz

CentralAsia (KZ) -  В Министерстве обороны Казахстана прокомментировали информацию о приобретении бронетехники на 2 трлн тенге ($4,4 млрд) у турецкой компании Otokar.

«На сегодняшний день никаких договорённостей о поставке бронетехники турецкой стороной не имеется. Компания Otokar является всего лишь одним из производителей бронетехники, образцы которой рассматриваются на общих основаниях в соответствии с процедурой, которая закрепляется правилами принятия на вооружение. При этом рассматриваются и другие зарубежные образцы техники», – сообщили в министерстве.

Отмечается, что образец бронетехники 8х8 от Otokar проходит опытные испытания наряду с казахской бронетехникой. По результатам испытаний определят подходящий по техническим требованиям образец техники.

«Для оборонного ведомства при выборе образцов приоритетом является качество продукции, признанной как отечественными, так и международными экспертами. Убедительно просим не верить различным взбросам фейковых сведений в социальной сети и доверять только проверенным, официальным источникам информации», – заключили в госоргане.

Ранее сообщалось, что правительство Казахстана хочет закупить у турецкой компании Otokar 834 единицы ББМ ARMA за 4,4 млрд долларов. Отмечалось, что в ближайшее время ожидается поступление машин Tulpar и Arma.

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