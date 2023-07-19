В Москве мужчина пытался поджечь Мавзолей Ленина, его задержали

Иллюстративное фото

CentralAsia (CA) - Вечером 17 июля в Москве в Мавзолей Ленина на Красной площади мужчина бросил бутылку с зажигательной смесью, пишут телеграм-каналы Baza и Shot. Поджигателя задержала полиция.

По данным Baza, задержанный — 37-летний Константин Стачуков из Читы. На него составили протокол о неповиновении сотрудникам полиции. Shot отмечает, что у задержанного 18 июля день рождения, не указывая, как это может быть связано с произошедшим.

О мотивах поджигателя информации пока нет. Мавзолей не пострадал — бутылка с зажигательной смесью упала на брусчатку.

На мужчину возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве, сообщили ТАСС в правоохранительных органах. Какие-либо подробности о фигуранте не приводятся. Мужчине грозит до семи лет лишения свободы.

Телеграм-канал 112 пишет, что Старчукова 17 мая 2023 года уже задерживали на Красной площади с двумя бутылками бензина, однако тогда к ответственности его привлекать не стали.