В Москве мужчина пытался поджечь Мавзолей Ленина, его задержали

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- 14:02, 19 июля 2023
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- Обновлено: 14:04, 19 июля 2023
CentralAsia (CA) - Вечером 17 июля в Москве в Мавзолей Ленина на Красной площади мужчина бросил бутылку с зажигательной смесью, пишут телеграм-каналы Baza и Shot. Поджигателя задержала полиция.
По данным Baza, задержанный — 37-летний Константин Стачуков из Читы. На него составили протокол о неповиновении сотрудникам полиции. Shot отмечает, что у задержанного 18 июля день рождения, не указывая, как это может быть связано с произошедшим.
О мотивах поджигателя информации пока нет. Мавзолей не пострадал — бутылка с зажигательной смесью упала на брусчатку.
На мужчину возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве, сообщили ТАСС в правоохранительных органах. Какие-либо подробности о фигуранте не приводятся. Мужчине грозит до семи лет лишения свободы.
Телеграм-канал 112 пишет, что Старчукова 17 мая 2023 года уже задерживали на Красной площади с двумя бутылками бензина, однако тогда к ответственности его привлекать не стали.