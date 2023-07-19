Forbes назвал топ-10 самых слабых валют мира, среди них узбекский сум

CentralAsia (UZ) - Forbes назвал 10 самых слабых валют мира, исходя из их относительной стоимости по отношению к доллару США.

Издание проанализировало самые слабые валюты, исходя из количества единиц иностранной валюты, полученных в обмен на один доллар США. «Обменные курсы взяты из нашего конвертера валют на основе данных Open Exchange на момент написания», - говорится в сообщении.

Вот 10 самых слабых валют по мнению Forbes:

1. Иранский риал (IRR)

Иранский риал — самая слабая валюта в мире: за 1 риал можно купить всего 0,000024 доллара США (или, другими словами, 1 доллар равен 42 273 иранским риалам).

Иранский риал был впервые введен в обращение в конце 1700-х годов. Позже он был привязан к британскому фунту, а затем к доллару США. Несмотря на то, что в настоящее время валюта находится в свободном обращении, в течение последних нескольких лет валюта оставалась на уровне около 42 000 риалов за доллар.

Иран расположен в Персидском заливе между Ираком и Афганистаном и является ведущим мировым экспортером нефти и природного газа. Однако экономические санкции оказали давление на иранскую валюту наряду с политическими волнениями и высокой инфляцией.

2. Вьетнамский донг (VND)

Вьетнамский донг является второй самой слабой валютой в мире: за 1 донг можно купить 0,000042 доллара США (или 1 доллар США равен 23 711 вьетнамских донгов). Донг поступил в обращение в 1978 году и имеет «скользящую привязку» к доллару США (это означает, что он может постепенно колебаться с течением времени).

Вьетнам омывается Южно-Китайским морем, а его соседями являются Китай, Лаос и Камбоджа. На услуги приходится наибольшая доля валового внутреннего продукта (ВВП), за ними следуют такие отрасли, как электроника, энергетика и текстиль.

Валюта Вьетнама была подорвана ограничениями на иностранные инвестиции и недавним замедлением экспорта, а также ростом процентных ставок в США.

3. Лаосский кип (ЛАК)

Лаосский кип является третьей самой слабой валютой: за 1 кип можно купить 0,000052 доллара (или 1 доллар равен 19 072 лаосских кипов). Кип был представлен в 1950-х годах и находится в свободном плавании.

Лаос не имеет выхода к морю и находится между Вьетнамом, Таиландом, Камбоджей и Китаем и в значительной степени зависит от экспорта меди, золота и древесины.

Страна пострадала от вялого экономического роста, роста внешнего долга и высокой инфляции, что оказало давление на ее валюту.

4. Леоне Сьерра-Леоне (SLL)

Леоне Сьерра-Леоне является четвертой самой слабой валютой в мире: за 1 леоне можно купить 0,000057 доллара (или 1 доллар равен 17 665 леоне Сьерра-Леоне). Валюта была впервые введена в обращение в 1964 году и находится в свободном обращении.

Сьерра-Леоне находится в Западной Африке и граничит с Гвинеей и Либерией. Основные статьи экспорта включают древесину и полезные ископаемые, такие как алмазы, золото и промышленные металлы.

Стоимость леоне снизилась из-за инфляции более чем на 40%, а также из-за значительного долга, замедления экономического роста и долгосрочных последствий вспышки лихорадки Эбола.

5. Индонезийская рупия (IDR)

Индонезийская рупия является пятой самой слабой валютой в мире: за 1 рупию можно купить 0,000067 долларов США (или 1 доллар равен 14 993 индонезийским рупиям). Рупия была введена в обращение в 1946 году и первоначально была привязана к доллару США, а затем перешла в свободное плавание.

Индонезия включает более 17 000 островов в Тихом океане, включая Яву, Суматру и части Борнео и Новой Гвинеи.

Это крупнейшая страна Юго-Восточной Азии по ВВП благодаря своему сектору услуг, и страна также богата сырьевыми товарами. Однако рупия упала по отношению к другим валютам из-за высокой инфляции и опасений рецессии.

6. Ливанский фунт (LBP)

Ливанский фунт является шестой самой слабой валютой в мире: за 1 фунт можно купить 0,000067 доллара США (или 1 доллар равен 14 986 ливанским фунтам). Фунт был впервые введен в обращение в 1930-х годах и привязан к доллару США.

Ливан граничит со Средиземным морем, а также с Израилем и Сирией. Его экономика основана на услугах, но он также экспортирует драгоценные камни и металлы, химические продукты, продукты питания и напитки.

Ливанский фунт упал до рекордно низкого уровня по отношению к доллару США в начале 2021 года из-за глубокого экономического спада, высокой инфляции и безработицы, банковского кризиса и политических волнений.

7. Узбекский сум (UZS)

Узбекский сум является седьмой самой слабой валютой в мире: за 1 сум можно купить 0,000087 доллара (или 1 доллар США равен 11 516 узбекских сумов). Он был представлен в 1993 году и находится в свободном плавании.

Узбекистан — бывшая республика Советского Союза, расположенная в Центральной Азии. Он является одним из ведущих мировых экспортеров хлопка и обладает значительными запасами полезных ископаемых, нефти и газа.

Страна проводит экономические реформы, но продолжает бороться с низким экономическим ростом, высокой инфляцией, безработицей и коррупцией.

8. Гвинейский франк (GNF)

Гвинейский франк является восьмой самой слабой валютой в мире: за 1 франк можно купить 0,000116 долларов (или 1 доллар равен 8 583 гвинейским франкам). Валюта была введена в 1959 году и находится в свободном обращении.

Гвинея — бывшая французская колония в Африке к югу от Сахары. Он обладает обилием природных ресурсов, таких как золото и алмазы, но борется с высокой инфляцией, военными беспорядками и притоком беженцев из соседних Либерии и Сьерра-Леоне.

9. Парагвайские гуарани (PYG)

Парагвайский гуарани является девятой самой слабой валютой: за 1 гуарани можно купить 0,000138 доллара (или 1 доллар равен 7 249 парагвайских гуарани). Он был представлен в 1952 году и находится в свободном плавании.

Парагвай не имеет выхода к морю и граничит с Бразилией, Аргентиной и Боливией. Страна является ведущим производителем сои, стевии (заменителя сахара) и говядины, а также экспортирует кукурузу и сахарный тростник.

Однако его валюта испытывает давление из-за высокой инфляции, коррупции и фальшивых денег.

10. Угандийский шиллинг (UGX)

Последним в списке является угандийский шиллинг: за 1 шиллинг можно купить 0,000273 доллара (или 1 доллар равен 3669 угандийским шиллингам). Впервые он был выпущен в 1966 году и находится в свободном обращении.

Уганда — не имеющая выхода к морю страна в Восточной Африке, граничащая с Кенией, Южным Суданом, Танзанией и Демократической Республикой Конго.

Страна богата такими товарами, как нефть, золото и кофе, но ее экономика страдает от нестабильного экономического роста, высокого долга и политических волнений.

Как пишет Forbes, доллар США обычно считается самой мощной валютой, и, безусловно, с некоторым отрывом он является самой продаваемой валютой.

Хотя доллар, возможно, и не самая сильная валюта в мире (эти права на хвастовство принадлежат кувейтскому динару), он находится на вершине примерно 180 традиционных фиатных валют, признанных законным платежным средством во всем мире.

На противоположном конце шкалы самые слабые валюты торгуются по крошечным долям доллара. А для некоторых валют требуются десятки тысяч единиц, чтобы купить всего 1 доллар.