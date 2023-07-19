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В Казахстане ожидаются сильные дожди и спад жары

CentralAsia (KZ) -  На большей части Казахстана 20-22 июля ожидаются сильные дожди и спад жары на севере, востоке и в центре страны, сообщает «Казгидромет».

«Большая часть Казахстана будет находиться под влиянием атмосферных фронтальных разделов, с которыми ожидаются дожди с грозами, градом и порывистым ветром, сильные дожди ожидаются на северо-западе, севере, востоке и в горных районах юго-востока республики», - сообщили синоптики.

Вместе с тем с отрогом Северо-Западного антициклона на западе страны с 21 июля ожидается прекращение осадков, а понижение температуры воздуха ночью ожидается в северных, восточных и центральных регионах: здесь будет +10+18 градусов.

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