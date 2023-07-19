У Иерусалима в пещере нашли артефакты, которые язычники использовали для «разговоров с мертвыми» (фото)

CentralAsia (CA) - Вблизи Иерусалима исследователи обнаружили предметы, которые язычники использовали для магического ритуала разговора с умершими. Об этом сообщает Live science.

Более 120 масляных ламп, три человеческих черепа и лезвия топоров и копий археологи нашли в ущельях пещеры Теомим близ Иерусалима.

Обнаруженные предметы свидетельствуют о том, что место использовалось в римскую эпоху для «разговоров с мертвыми».

Исследователи считают, что жуткие ритуалы проводились в пещере Теомим, примерно в 30 километрах к западу от Иерусалима, между II и IV веками нашей эры.

По словам археолога из Университета Бар-Илан в Израиле Боаза Зиссу, большинство евреев, живших в регионе, были уничтожены или изгнаны правящей Римской империей после восстания, известного как восстание Бар-Кохбы, между 132 и 136 годами н.э.

Затем римляне снова заселили регион людьми из других частей своей империи, вероятно, из Сирии, Анатолии и Египта.

«Новое языческое население принесло с собой новые идеи, обычаи и, очевидно, некромантию», – говорит Боаза Зиссу.

Большую пещеру Теомим посещали люди с доисторических времен. Еврейские повстанцы использовали его как тайник от римлян во время восстания Бар-Кохбы.

В ходе раскопок исследователи обнаружили три сокровища с золотыми и серебряными монетами того времени.

Некромантия считалась злом и часто запрещалась в Римской империи.

Однако вблизи многих древних городов находились тайные места «оракулов», где можно было «поговорить с мертвыми». Одним из таких мест стала пещера.

«Там были идеальные условия. «Пещера немного отдалена, но находится не очень далеко от главной дороги, она глубока, но не слишком, а в ее конце есть глубокая шахта, которую считали связью с подземным миром», – сказал Зиссу .

Лампы, человеческие черепа и части оружия были расположены в щелях огромной пещеры, часто настолько далеко, что исследователям понадобились длинные шесты с крючками на конце, чтобы достать их.

Древние люди, вероятно, поместили их туда также с помощью шестов.

Иногда светильники укладывались в древние бронзовые чаши.

Щели слишком глубоки, чтобы масляные лампы могли проливать много света, и исследователи поначалу подумали, что это артефакты поклонения - ритуалов, связанных с духами подземного мира.

Однако наличие черепов позволило предположить, что настоящая цель ритуалов была в «разговорах» с мертвыми, которые якобы могли предсказывать будущее.

Артефакты были тщательно уложены в глубокие щели внутри пещеры.

Авторы исследования пишут, что кости людей иногда использовали для установления контакта с ними после смерти, а мерцание пламени можно было интерпретировать как их сообщения из подземного мира.

«Эта пещера дает важное доказательство, свидетельствующее как о разнообразии религиозных практик в римский период, так и о резком контрасте между религиозным использованием пещер политеистами римского периода и древнейшими христианскими пещерными церквями в Святой Земле», – сказал археолог из Королевского колледжа Лондона Кен Дарк, не участвовавший в исследовании.