Путин не поедет на саммит БРИКС в ЮАР,- офис президента ЮАР

// Пресс-служба Кремля

CentralAsia (CA) - Офис президента ЮАР Сирила Рамафосы заявил, что Россию на саммите БРИКС в республике будет представлять глава МИД Сергей Лавров. Президент РФ Владимир Путин, которому в ЮАР может грозить арест по ордеру Международного уголовного суда (МУС), на саммит не поедет.

В пресс-релизе на сайте Рамафосы говорится, что в саммите примут личное участие лидеры Бразилии, Индии, Китая и ЮАР. «По обоюдному согласию, президент РФ Владимир Путин не будет участвовать в саммите, но Российская Федерация будет представлена министром иностранных дел Сергеем Лавровым»,— уточнили в офисе южноафриканского президента.

В марте МУС выдал ордер на арест Путина и уполномоченной по правам ребенка в РФ Марии Львовой-Беловой. По версии суда, они «предположительно несут ответственность за военные преступления, связанные с незаконной депортацией населения (детей)» с Украины. ЮАР подчиняется юрисдикции МУС. Президент ЮАР Сирил Рамафоса, отвечая на требование оппозиции выполнить обязательства по отношению к МУС, заявил, что Россия предупредила о том, что арест Путина будет расценен как объявление войны.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, в свою очередь, сообщил, что Россия не озвучивала какие-либо угрозы в адрес властей ЮАР в связи с возможным арестом президента РФ в ходе его участия в саммите БРИКС, но предупредила о возможных последствиях.

«Никто никому ничего понять не давал. В этом мире абсолютно всем ясно, что значит попытка посягательства на главу российского государства, — цитирует Пескова «Интерфакс». — Поэтому ничего никому здесь объяснять не нужно».

Саммит БРИКС в ЮАР состоится в августе.