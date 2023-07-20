Европа больше всех верит в рост экономики Монголии

CentralAsia (MNG) - Во время Монгольского экономического форума, который прошел с 9 по 11 июля в Улан-Баторе, вице-президент Азиатского банка развития Ашок Лаваса выступил с докладом, согласно которому рост экономики Монголии в 2023 году составит 5,4%.

Чуть позже управляющий директор Европейского банка реконструкции и развития по Центральной Азии Жужанна Харгитай заявила, что прогнозируемый рост монгольской экономики в этом году — 7,2%.

Даже министр экономического развития Монголии Хурэлбаатар Чимэд оказался скромнее в своих прогнозах. Согласно его докладу, рост составит 5,1%.

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