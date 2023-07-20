Минфин Монголии и ЕБРР обсуждают новое соглашение о финансировании

CentralAsia (MNG) - Министр финансов Монголии Жавхлан Болд провел встречу с управляющим директором Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) по Центральной Азии Жужанной Харгитаи и постоянным представителем ЕБРР в Монголии Ханнесом Такачом.

Участники встречи обсудили проекты, которые реализуются в инфраструктурном, дорожном и энергетическом секторах в рамках Генерального соглашения о финансировании на сумму 300 миллионов долларов, подписанного с монгольскими властями в 2019 году. Также они обговорили детали нового Генерального соглашения о финансировании и условились, что список его проектов будет утвержден в этом году.

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