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Минфин Монголии и ЕБРР обсуждают новое соглашение о финансировании

CentralAsia (MNG) -  Министр финансов Монголии Жавхлан Болд провел встречу с управляющим директором Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) по Центральной Азии Жужанной Харгитаи и постоянным представителем ЕБРР в Монголии Ханнесом Такачом.

Участники встречи обсудили проекты, которые реализуются в инфраструктурном, дорожном и энергетическом секторах в рамках Генерального соглашения о финансировании на сумму 300 миллионов долларов, подписанного с монгольскими властями в 2019 году. Также они обговорили детали нового Генерального соглашения о финансировании и условились, что список его проектов будет утвержден в этом году.

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