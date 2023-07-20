В июле количество пассажиров на 1077 рейсах составило 108 929 человек

CentralAsia (MNG) - С 1 по 16 июля в Международном аэропорту «Буянт-Ухаа» было выполнено 13 международных рейсов и 129 местных рейсов.

Из них 13 экстренных, 29 специальных, 10 санитарных, 44 общего назначения, 26 тренировочных, 5 перегонных, 14 досмотровых и 1 заказной. Кроме того, получено 287 заявок на выбор в качестве резервного аэропорта и обеспечена готовность в установленном порядке.

Международный аэропорт «Чингисхан» с 1 по 16 июля обслужил 86 815 пассажиров на 595 международных рейсах. Что касается местных рейсов, то на 340 местных маршрутах обслужено 22 114 пассажиров. Общее количество рейсов составило 935, а количество пассажиров – 108 929 человек.

Также во время Национального фестиваля Наадам или с 7 по 16 июля количество транзитных рейсов достигло 1238, что на 501 рейс или на 68 процентов больше, чем за аналогичный период прошлого года.

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