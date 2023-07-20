Литва намерена расширить сотрудничество с Монголией

CentralAsia (MNG) - В Нью-Йорке продолжается Политический форум ООН высокого уровня по устойчивому развитию (ПФВУ).

Делегация Монголии во главе с вице-министром экономики и развития Тувдэндорж Гантумур принимает участие в этом форуме, чтобы представить Добровольный национальный обзор Целей устойчивого развития (ДНО).

В рамках работы ПФВУ монгольская делегация проводит двусторонние встречи с глава делегаций некоторых стран.

В частности, состоялась встреча с министром окружающей среды Литвы Симоной Гетвилас, в ходе которой стороны обсудили экологические проблемы двух стран, меры, принимаемые для уменьшения их негативных последствий и адаптации к ним, а также подчеркнули активное осуществление мероприятий по облесению.

Литва пригласила представителей нашей страны ознакомиться с успешным внедрением устойчивого управления отходами в рамках реализации ЦУР и выразила желание расширять дальнейшее сотрудничество.

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