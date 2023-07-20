За последние 2-3 года компания «Гоби» потратила $50 милн на онлайн-рекламу
CentralAsia (MNG) - Председатель правления Tawanbogd Group Д.Хулан сказала, что за последние 2-3 года компания «Гоби» потратила 50 миллионов долларов США на онлайн-рекламу. Если не продвигать бренд Монголии, мир не узнает об особенностях монгольского кашемира.
В год мы на кашемире зарабатываем примерно 441 миллионов долларов. Из них только 12 процентов от конечной продукции. Остальное получаем от промывки и расчёсывания кашемира. Если будем производить больше конечной продукции, то есть возможность за год заработать 1,4 миллиардов долларов.
Для сравнения: на золоте наша страна зарабатывает 1,2 миллирадов в год.
Если мы сможем производить и продвигать конечный продукт, у нас есть огромные возможности.
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