За последние 2-3 года компания «Гоби» потратила $50 милн на онлайн-рекламу

CentralAsia (MNG) - Председатель правления Tawanbogd Group Д.Хулан сказала, что за последние 2-3 года компания «Гоби» потратила 50 миллионов долларов США на онлайн-рекламу. Если не продвигать бренд Монголии, мир не узнает об особенностях монгольского кашемира.

В год мы на кашемире зарабатываем примерно 441 миллионов долларов. Из них только 12 процентов от конечной продукции. Остальное получаем от промывки и расчёсывания кашемира. Если будем производить больше конечной продукции, то есть возможность за год заработать 1,4 миллиардов долларов.

Для сравнения: на золоте наша страна зарабатывает 1,2 миллирадов в год.

Если мы сможем производить и продвигать конечный продукт, у нас есть огромные возможности.

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