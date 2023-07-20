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Шавкат Мирзиёев совершил умру и посетил Каабу. Фото

CentralAsia (UZ) -  Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, 18−19 июля находясь в Саудовской Аравии с первым после избрания на должность главы государства зарубежным визитом, во второй день визита посетил город Мекку и совершил умру.

«19 июля — в первый день месяца мухаррам нового 1445 года по хиджре глава нашего государства облачился в особое одеяние ихрам и совершил обряды умры. Лидеру нашей страны была оказана великая честь войти в священную Каабу и прочитать в ней намаз», — говорится в сообщении пресс-службы президента.

В соответствии с арканами ислама Шавкат Мирзиёев семь раз совершил таваф, то есть обход вокруг Каабы, а также семь хождений между холмами Сафа и Марва.

«Были прочитаны дуа с просьбой о процветании нашей Родины, мире и благополучии нашему народу, счастье и светлом будущем всех наших соотечественников и молодого поколения», - говорится в сообщении.

Отмечается, что 19 июля состоялась церемония смены кисвы – традиционного покрывала Каабы.

Шавкат Мирзиёев совершал обряд умры в августе 2022 года во время государственного визита в Саудовскую Аравию.

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