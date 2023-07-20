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Президент Таджикистана совершил малый хадж. Фото

CentralAsia (TJ) -  Президент Таджикистана Эмомали Рахмон, который находится в Саудовской Аравии 19 июля, посетил священные для мусульман места и совершил малый хадж. Об этом сообщает пресс-служба главы республики.

«Перед встречей с лидерами государств Центральной Азии и стран Персидского залива, Эмомали Рахмон отправился в Мекку», - говорится в сообщении.

Эмомали Рахмон совершает паломничество в Мекку в пятый раз во время официальных и рабочих визитов в Саудовскую Аравию.

Впервые он совершил малый хадж в 1997 году, а затем повторил это в 2001, 2005 и 2016 годах, в этом году.

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