Президент Таджикистана совершил малый хадж. Фото
- Таджикистан, общество
- 10:20, 20 июля 2023
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- Обновлено: 10:23, 20 июля 2023 Кыргызча
CentralAsia (TJ) - Президент Таджикистана Эмомали Рахмон, который находится в Саудовской Аравии 19 июля, посетил священные для мусульман места и совершил малый хадж. Об этом сообщает пресс-служба главы республики.
«Перед встречей с лидерами государств Центральной Азии и стран Персидского залива, Эмомали Рахмон отправился в Мекку», - говорится в сообщении.
Эмомали Рахмон совершает паломничество в Мекку в пятый раз во время официальных и рабочих визитов в Саудовскую Аравию.
Впервые он совершил малый хадж в 1997 году, а затем повторил это в 2001, 2005 и 2016 годах, в этом году.
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