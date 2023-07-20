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Протестующие против сожжений Корана в Стокгольме подожгли посольство Швеции в Багдаде. Фото, видео

CentralAsia (CA) -  В ночь на 20 июля сотни человек ворвались в посольство Швеции в Багдаде и подожгли здание, сообщает Reuters со ссылкой на источник и очевидцев.

Иракская полиция применила водометы и электрошокеры для разгона протестующих, передает AFP.

Протест организовали сторонники иракского священнослужителя Муктады ас-Садра. Это произошло после того, как шведская полиция разрешила провести возле посольства Ирака в Стокгольме акцию с сожжением Корана. Она запланирована на четверг.

По словам источника Reuters, никто из сотрудников шведского посольства не пострадал. Позднее МИД Швеции это подтвердил и осудил нападение на дипмиссию.

С осуждением действий демонстрантов выступило и Министерство иностранных дел Ирака, передает France24. Ведомство сообщило, что силам безопасности поручили расследовать обстоятельства нападения, установить виновных и привлечь их к ответственности.

Здание дипмиссии в Багдаде не впервые подвергается нападению: в конце июня нескольким демонстрантам удалось сломать ворота посольства и проникнуть во двор. После того как к зданию приехала полиция, они покинули территорию. Протесты также возникли из-за акции с сожжением Корана в Швеции.

По данным Багдада, акцию у мечети в Стокгольме устроил 37-летний иракский беженец Салван Момик, власти потребовали его экстрадировать.

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