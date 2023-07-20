Пентагон объявил о выделении Украине пакета военной помощи на $1,3 млрд

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CentralAsia (CA) - США утвердили новый пакет военной помощи Украине общей суммой $1,3 млрд, сообщил Пентагон. В него в том числе войдут четыре зенитно-ракетных комплекса NASAMS и беспилотники Phoenix Ghost и Switchblade.

Также в новый пакет вошли:

152-мм артиллерийские снаряды;

ракетный комплекс TOW (3,75–4,5 км);

авиационные боеприпасы;

средства обнаружения БПЛА и средств радиоэлектронной борьбы;

150 бензовозов;

115 тактических транспортных средств для буксировки оборудования;

50 тактических машин для восстановления оборудования;

тактические защищенные системы связи.

В последний раз США объявляли об отправке вооружения Украине 7 июля: в пакет на $800 млн вошли боевые машины пехоты Bradley, бронетранспортеры Stryker, боеприпасы для систем HIMARS и Patriot. В общей сложности США выделили Украине военную помощь более чем на $43 млрд.