Пентагон объявил о выделении Украине пакета военной помощи на $1,3 млрд

- Азия и мир, политика
- 12:22, 20 июля 2023
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CentralAsia (CA) - США утвердили новый пакет военной помощи Украине общей суммой $1,3 млрд, сообщил Пентагон. В него в том числе войдут четыре зенитно-ракетных комплекса NASAMS и беспилотники Phoenix Ghost и Switchblade.
Также в новый пакет вошли:
152-мм артиллерийские снаряды;
ракетный комплекс TOW (3,75–4,5 км);
авиационные боеприпасы;
средства обнаружения БПЛА и средств радиоэлектронной борьбы;
150 бензовозов;
115 тактических транспортных средств для буксировки оборудования;
50 тактических машин для восстановления оборудования;
тактические защищенные системы связи.
В последний раз США объявляли об отправке вооружения Украине 7 июля: в пакет на $800 млн вошли боевые машины пехоты Bradley, бронетранспортеры Stryker, боеприпасы для систем HIMARS и Patriot. В общей сложности США выделили Украине военную помощь более чем на $43 млрд.