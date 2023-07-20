Создатель ЧВК «Вагнер» и Пригожин выступили перед тысячами «вагнеровцев» в Беларуси и раскрыли ближайшие планы ЧВК, - «Разгрузка Вагнера»

Евгений Пригожин

CentralAsia (CA) - Телеграм-каналы «Разгрузка Вагнера» и «Оркестр Вагнера», связанные с ЧВК «Вагнера», 19 июля опубликовали видео, на котором, как утверждается, основатель военной компании Евгений Пригожин выступает перед наемниками, приехавшими в Беларусь. На записи Пригожин говорит, что они достойно воевали и «сделали для России очень много».

«Сейчас то, что происходит на фронте, это позор, в котором нам не нужно участвовать. И дождаться того момента, когда мы сможем проявить себя по полной программе. Поэтому принято решение, что мы будем находиться здесь, в Беларуси, какое-то время», — говорит Пригожин на видео.

Он также заявил, что пока ЧВК «Вагнера» будет находиться в Беларуси, они сделают белорусскую армию «второй армией мира, а если нужно, то вступимся за них, в случае если это потребуется». Он также попросил наемников обратить внимание, что белорусы встретили их «не только как героев, но и как братьев».

Далее он призвал вагнеровцев «готовиться», повышать «свой уровень» и «в новый путь, в Африку»: «И возможно вернемся на СВО в тот момент, когда будем уверены, что нас не заставят посрамить самих себя и наш опыт».

После этого Пригожин передает слово «командиру, тому, что дал нам имя «вагнера». На видео мужчина говорит, что он и есть «тот самый Вагнер». Его приветствуют громкими аплодисментами. Как пишет «Оркестр Вагнера», речь идет о Дмитрии Уткине.

«Большое всем спасибо за проделанную работу, благодаря этой работе имя ЧВК Вагнер прогремело на весь мир. <…> Это не конец, это только начало самой большой работы в мире, которая будет проведена очень скоро. Ну и welcome to hell», — говорит Уткин.

Опубликованное видео — первое публичное появление Пригожина после мятежа и, как отмечают «Важные истории», первое публичное появление Дмитрия Уткина в принципе. Телеграм-канал «Беларусь головного мозга» предположил, что видео снято в лагере под Осиповичами Могилевской области. О том, что там могут находиться наемники ЧВК «Вагнера», сообщало Минобороны Беларуси. Оно также анонсировало, что наемники после переезда в страну будут обучать белорусских солдат.

18 июля мониторинговый проект «Беларускi Гаюн» писал, что в Беларуси находятся уже 2000-2500 наемников ЧВК Вагнера. По его данным, с 11 июля в Беларусь прибыло как минимум пять колонн наемников, то есть не менее 382-400 машин. 20 июля близкий к ЧВК «Вагнера» телеграм-канал «Разгрузка Вагнера» опубликовал заявление члена «совета командиров» компании с позывным Маркс, который утверждает, что в Беларусь приедут до 10 тысяч наемников.