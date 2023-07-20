В Пакистане из-за проливных дождей рухнула стена. Погибли 11 человек

CentralAsia (CA) - В Пакистане из-за проливных дождей рухнула стена в районе Голра Морр, сообщает The Nation.

Люди укрылись под навесом от ливня, в это время рухнула стена высотой 3,4 метра. Cпасатели с помощью спецтехники извлекли из завалов тела 11 погибших, пятерых спасли. Есть опасения, что число жертв может возрасти.

Проливные дожди в Пакистане продолжаются, жителей некоторых районов просят покинуть свои дома из-за резкого повышения уровня воды. Населённые пункты вдоль реки Нулла Лай затопило.