Пыльная буря снова накрыла Таджикистан

CentralAsia (TJ) - Синоптики рассказали, какой будет погода поТаджикистану на период с 20 июля по 30 июля. Пыльные бури так и не покинут страну: на юге страны и в районах республиканского подчинения периодически ожидается пыльная мгла в связи с усилением юго-западного ветра.

В предстоящие дни возможно повышение загрязнения воздуха в южных и центральных районах Хатлонской области, районах республиканского подчинения (РРП), городе Душанбе, юго-восточных и западных районах ГБАО и северных районах Согдийской области, вызванное пылью размером 10 мкм (Рm-10) и 2,5 мкм (Рm-2,5).

Как сообщили «Азия-Плюс» в Агентстве по гидрометеорологии, прогноз погоды по всему Таджикистану до конца месяца указывает, что в стране будет небольшая облачность без осадков.

Температура воздуха будет в пределах 41 градуса тепла в разных регионах страны.

По данным синоптиков, 20 и 21 июля в Душанбе будет облачно, осадков не предвидится. Ветер будет дуть с юго-запада со скоростью 7-12 м/с, сопровождаясь мглой. Ночные температуры составят 24-26 градусов тепла, а дневные будут колебаться в диапазоне 36-38 градусов тепла.

Как и в предыдущие дни, в выходные в столице будет также стоять мгла. Днем столбик термометра не будет снижаться ниже 38 градусов.

Хатлонскую область ожидает небольшая облачность без осадков. Ветер будет дуть с юго-запада со скоростью 7-12 м/с. 20 и 21 июля возможно усиление ветра до 15-20 м/с с пыльной бурей и мглой.

Температура будет колебаться от 23 до 28 тепла ночью и от 36 до 41 градуса тепла - днем в долинах. В предгорьях ожидается от 18 до 23 градусов тепла ночью и от 32 до 37 градусов тепла днем.

Согдийской области предвещают небольшую, местами переменную облачность без осадков. В некоторых горных районах 20 и 21 июля возможны кратковременные дожди и грозы. Ветер будет дуть с юго-запада со скоростью 4-9 м/с, местами усиливаясь до 12-17 м/с.

Температура будет колебаться от 20 до 25 градусов тепла ночью и от 35 до 40 градусов тепла днем в долинах. В горных районах ожидается от 9 до 14 градусов тепла ночью и от 25 до 30 градусов тепла днем.

По РРП ожидается небольшая, местами переменная облачность без осадков. Ветер будет дуть с юго-запада со скоростью 5-10 м/с. 20 и 21 июля возможно усиление ветра до 13-18 м/с с мглой. Температура будет колебаться от 21 до 26 градусов тепла ночью и от 34 до 39 градусов тепла днем в долинах. В горных районах ожидается от 14 до 19 градусов тепла ночью и от 31 до 36 градусов тепла днем.

В Горно-Бадахшанской автономной области ожидается переменная облачность. На Западе ГБАО не ожидается осадков, а вот на Востоке области возможны кратковременные дожди.

Ветер будет дуть с юго-запада со скоростью 3-8 м/с, местами усиливаясь до 12-17 м/с с пыльной мглой. Температура будет колебаться от 6 до 11 градусов тепла ночью и от 18 до 23 градусов тепла днем на Востоке ГБАО, а на Западе ожидается от 14 до 19 градусов тепла ночью и от 29 до 34 градусов тепла днем.

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