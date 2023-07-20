В Узбекистане заведующая детдомом продавала воспитанниц чиновникам для сексуальных утех: Число фигурантов дела может увеличиться

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CentralAsia (UZ) - Апелляционная инстанция Ташкентского городского суда по уголовным делам вернула прокурору на дополнительное расследование уголовное дело о двух бывших чиновниках, осуждённых за половую связь с воспитанницами детского дома в Ургенче. Об этом сообщила пресс-служба Верховного суда Узбекистана.

6 апреля Верховный суд удовлетворил кассационный протест прокуратуры Хорезмской области на приговор бывшим начальникам управления юстиции области Айбеку Машарипову и Янгиарыкского районного отдела по чрезвычайным ситуациям Анвару Курязову. Решение апелляционной инстанции Хорезмского областного суда по уголовным делам от 27 декабря в отношении бывших чиновников было отменено.

Дело повторно рассматривается апелляционной инстанцией Ташкентского городского суда по уголовным делам в закрытом режиме.

На заседании прокурор попросил суд вернуть уголовное дело прокурору, который одобрил обвинительное заключение по материалам дела, чтобы «решить вопрос об открытии уголовного дела против подсудимых по новому обвинению и привлечении других лиц к уголовной ответственности».

Апелляционная инстанция суда удовлетворила просьбу и вернула уголовное дело против Айбека Машарипова и Анвара Курязова заместителю прокурора Хорезмской области на дополнительное расследование. Рассмотрение дела судом приостановлено на один месяц.

Что произошло?

Заведующая семейным детским домом отобрала троих девочек, находящихся на ее попечении (Азиза, Рано и Диля – имена изменены) и на протяжении 10 месяцев (май 2021-февраль 2022) использовала их для удовлетворения сексуальных потребностей разных мужчин за материальное вознаграждение.

Например, в начале мая 2021 года она выбрала Азизу, которой на тот момент не было и 16 лет, и заставила ее переспать с одним из своих знакомых. Девочка не хотела этого делать, сопротивлялась, но тогда заведующая заставила принести скалку из кухни и стала избивать малолетнего брата девушки на глазах у других детей. Сломив волю девочки, заведующая в дальнейшем заставила ее спать со всеми мужчинами, с которыми она прикажет.

Чуть раньше начальник областного управления юстиции обещал применить свои полномочия для решения проблем заведующей, а в апреле 2021 года подарил ей в качестве благотворительности принтер (он находился на балансе управления юстиции области, использовался в работе, но позже пришел в негодность). Через пару недель после такой благотворительности мужчина потребовал от заведующей детским домом предоставить ему девочку для сексуальных утех.

Тогда она выбрала 17-летнюю сироту. Рано и стала лишать ее еды, изолировала от других детей, запрещала куда-то выходить, а затем сказала, что она обязана переспать с начальником областного управления юстиции, потому что он купил девочке спортивную обувь за 250 тысяч сумов. В итоге мужчина переспал с девочкой, а для занятия сексом с несовершеннолетней использовал квартиру, которая была выделена управлению юстиции в качестве служебного дома для сотрудников областного управления юстиции.

Через месяц, в июне 2021 года, он снова потребовал девочку от заведующей и в той же квартире переспал с 15-летней Азизой. Позже в той же квартире оказалась новая жертва, которую также принудили к сексу – это была 16-летняя воспитанница Диля. История повторялась снова и снова… Фактически, на протяжении десяти месяцев служебная квартира областного управления юстиции использовалась как платформа для сексуальной связи начальника областного управления юстиции с несовершеннолетними девочками.

Не отставал от предыдущего чиновника и начальник районного отдела управления чрезвычайных ситуаций, который также говорил заведующей детским домом, что поможет решить ее проблемы. В начале мая он подарил в качестве спонсорской помощи детский диван, шкаф, кухонный стол, и передал детям разные сладости. Взамен в начале июня 2021 года он также потребовал девочку для занятий сексом и переспал с упомянутой выше 17-летней сиротой Рано в спальном помещении детского дома.

В конце июня он заплатил 200 тысяч сумов заведующей детским домом и снова переспал с этой девочкой. А затем привез в детский дом продукты питания и напитки и взамен за это принудил к сексу 15-летнюю Азизу. Девочек неоднократно принуждали к сексу с ним, а встречи проходили как в самом детском доме, так и в других местах.

Судебный процесс

В сентябре 2022 года прошло заседание суда, на котором рассматривали дело, возбужденное в отношении заведующей семейным детским домом, начальника областного управления юстиции и начальника районного управления по чрезвычайным ситуациям.

Суд первой инстанции признал виновными:

заведующую местным семейным детским домом в совершении преступлений, предусмотренных пунктом «а» части 3 статьи 135 (торговля людьми), пунктом «г» части 2 статьи 167 (хищение путем присвоения или растраты) и части 1 статьи 209 (должностной подлог) Уголовного кодекса. Суд приговорил ее к 5 с половиной годам лишения свободы.

начальника областного управления юстиции и начальника районного управления по чрезвычайным ситуациям в совершении преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 128 (вступление в половую связь с лицом, не достигшим шестнадцати лет) и старой редакцией статьи 128-1 (вступление в половую связь с лицом в возрасте от шестнадцати до восемнадцати лет путем предоставления материальных ценностей либо имущественной выгоды) Уголовного кодекса. Суд приговорил каждого к полутора годам ограничения свободы: на протяжении этого времени им запрещено выходить из дома с 22:00 до 6:00, а также менять место жительства без согласования с органами пробации и покидать пределы своего региона проживания.

В декабре 2022 года суд апелляционной инстанции оставил приговор без изменений.

После появления общественного резонанса Хорезмская областная прокуратура подала протест, чтобы отменить слишком мягкое наказание для педофилов. В результате дело в отношении бывшего руководителя Хорезмского областного управления юстиции и экс-начальника районного отдела по чрезвычайным ситуациям было передано на рассмотрение в Ташкенте в закрытом режиме. Это было сделано для более полного, объективного и своевременного рассмотрения дела.