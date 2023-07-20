Минобороны Беларуси сообщило о совместных учениях с ЧВК «Вагнера» вблизи границы с Польшей

CentralAsia (CA) - Подразделения сил специальных операций белорусской армии проведут учения с наемниками российской ЧВК «Вагнера» на полигоне «Брестский» вблизи польской границы. Об этом сообщило Минобороны Беларуси.

«Вооруженные Силы Беларуси продолжают совместные тренировки с бойцами ЧВК «Вагнер». На протяжении недели подразделения сил специальных операций совместно с представителями компании отработают учебно-боевые задачи на полигоне «Брестский», — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

После мятежа ЧВК «Вагнера» 23-24 июня было объявлено, что основатель компании Евгений Пригожин «уйдет» в Беларусь. Наемникам ЧВК предложили вернуться домой, подписать контракт с Минобороны РФ или последовать за Пригожиным.

14 июля Минобороны Беларуси объявило, что наемники ЧВК «Вагнера» прибыли в страну. Ведомство опубликовало материал белорусской телекомпании «ВоенТВ», в котором говорилось об «учебных местах» в Могилевской области, где в качестве инструкторов работают наемники ЧВК «Вагнера».

По данным мониторинговой группы «Беларускі Гаюн», к вечеру 19 июля в Беларусь прибыли девять колонн ЧВК «Вагнера», в стране находятся 2000-2500 наемников компании. Член «совета командиров» ЧВК с позывным Маркс заявил, что всего в Беларусь приедут до 10 тысяч наемников.