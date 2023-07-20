В Узбекистане подсчитали фигурантов дел о половых преступлениях против детей

CentralAsia (UZ) - В Узбекистане за первые шесть месяцев 2023 года за преступления, связанные с сексуализированным насилием в отношении несовершеннолетних, к уголовной ответственности привлечены 257 граждан. Такую статистику привел пресс-секретарь Верховного суда республики Азиз Абидов, отвечая на запрос администраторов проекта Nemolchi.uz.

Пресс-служба Верховного суда предоставила не только общие сведения по числу подозреваемых и обвиняемых, но и разбивку по статьям Уголовного кодекса республики, по которым были открыты дела.

Согласно этим данным:

163 человека привлечены к ответственности за вступление в половую связь с лицом, не достигшим 16 лет (статья 128 УК);

44 человека — за удовлетворение половой потребности в противоестественной форме с лицом, не достигшим 14 лет (часть 4 статьи 119 УК);

35 человек — за развратные действия в отношении лица, не достигшего 16 лет (статья 128 УК);

15 человек — за изнасилование лица, не достигшего 14 лет (часть 4 статьи 118 УК).

Напомним, что этой весной власти Узбекистана ужесточили наказание за преступления сексуализированного характера. Президент республики Шавкат Мирзиёев 11 апреля подписал закон о внесении в ряд законодательных актов республики изменений, направленных на усиление защиты прав женщин и детей.

В частности, согласно поправкам в УК, за преступления в отношении несовершеннолетних будут привлекать к уголовной ответственности даже тех граждан, которые заведомо не знали о возрасте потерпевших.

Тем не менее, в этом году сообщалось о нескольких подобных делах, вызвавших общественный резонанс. Так, в конце марта стало известно о том, что в семейном детдоме №1 города Ургенча Хорезмской области на протяжении почти года с подачи администрации учреждения местные чиновники насиловали трех несовершеннолетних воспитанниц. Причем суд в итоге назначил двоим представителям органов власти наказание в виде ограничения свободы. И лишь после поднятой правозащитниками шумихи дело отправили на пересмотр.